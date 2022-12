Wie die Polizei mitteilte, fiel zum Unfallzeitpunkt Schneeregen. In der lang gezogenen Linkskurve wenige hundert Meter hinter dem Parkplatz an den Saurierspuren in Melle-Meesdorf war das Fahrzeug zunächst auf den Grünstreifen geraten. Neben der Fahrbahn prallte der Transporter gegen einen Baum und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Die Bergung des verunglückten Transporters stellte einige Anforderungen. Foto: Björn Raube

Bei dem Unfall wurde der 53-jährige Fahrer schwer verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Transporter. Der VW wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und musste von einem Abschlepper geborgen und abtransportiert werden.

Mit dem Unfall in der Nikolausnacht war ein Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren Hüsede-Barkhausen-Linne, Lintorf und Bad Essen-Eielstädt-Wittlage verbunden. Am Einsatzort angekommen stellte sich dann heraus, dass der Unfall auf Meller Gebiet passiert war. Der Fahrer war letztlich nicht eingeklemmt, sondern er konnte nur wegen der Lage des Transporters sein Fahrzeug nicht verlassen. Die Kameraden der Feuerwehr halfen ihm dann über Leitern beim Ausstieg. So beschränkte sich die weitere Arbeit der Feuerwehr auf das Ausleuchten und Absichern der Unfallstelle. Die Buersche Straße/Huntetalstraße blieb dann bis zur Bergung des Transporters gesperrt.