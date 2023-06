Kirchenmusiker Thomas Pfeifer verabschiedet sich Anfang Juni in den Ruhestand. Foto: Familie Pfeifer up-down up-down Abendmusik und Gottesdienst Wellingholzhausen verabschiedet sich von Kirchenmusiker Thomas Pfeifer Von Simone Grawe | 01.06.2023, 11:30 Uhr

Nach 35 Jahren Kirchenmusik in St. Bartholomäus Wellingholzhausen und als Regionalkirchenmusiker im Dekanat Osnabrück-Süd geht Thomas Pfeifer Anfang Juni in den Ruhestand. Mit zwei Veranstaltungen möchte sich die Kirchengemeinde an diesem Wochenende von ihrem langjährigen Kirchenmusiker verabschieden.