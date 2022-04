Erste Sparmaßnahmen hat die Kirchenkreissynode für die Jahre 2023 bis 2028 beschlossen. Niemand soll aber seinen Job verlieren. FOTO: Hans-Georg Meyer-ten Thoren Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte Einsparungen geplant: Ab 2027 gibt es nur noch einen Kirchenkreiskantor Von Johannes Kleigrewe | 02.04.2022, 10:10 Uhr

600.000 Euro. So viel Geld muss der Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte im kommenden Planungszeitraum von 2023 bis 2028 einsparen. Bei der Kirchenkreissynode in Melle wurden dafür erste konkrete Maßnahmen beschlossen. Die Einsparungen sind in den Augen von Superintendent Hans-Georg Meyer-ten Thoren allerdings nicht das Hauptproblem für die kommenden Jahre.