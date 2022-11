Passanten melden einen Kinderwagen im Bachlauf des Flusses Else in Melle und befürchten, dass ein Kind darin sein könnte. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Feuerwehr sucht in der Else Passanten finden Kinderwagen im Fluss in Melle und alarmieren Polizei Von Ina Wemhöner | 04.11.2022, 10:36 Uhr

Am Freitagmorgen haben Passanten einen Kinderwagen im Fluss Else in Melle entdeckt. Sie befürchteten ein Kind könnte ertrunken sein und alarmierten die Polizei.