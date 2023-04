Ein buntes Bühnenprogramm planen die Organisatoren beim internationalen Kinderfest in Buer. Archivfoto: Annegret Tepe) up-down up-down Tanz, Aktionen und Musik Kinderfest 2023 in Buer: Das erwartet die Besucher bei der Veranstaltung Von Ina Wemhöner | 23.04.2023, 10:30 Uhr

In Zusammenarbeit von Jugendwagon und dem türkischen Elternverein findet am Samstag, 29. April von 13 bis 17 Uhr ein buntes internationales Kinderfest auf dem Gelände der Lindenschule in Melle-Buer statt.