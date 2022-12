Wessen Augen leuchteten mehr – die von Mutti Christine oder Töchterchen Lina? Foto: Conny Rutsch up-down up-down Kirchvorplatz neu gestaltet In Buer leuchten beim Besuch des Nikolauses viele Kinderaugen Von Conny Rutsch | 04.12.2022, 13:13 Uhr

Der traditionelle Nikolausmarkt in Buer wurde am Wochenende zu einem Besuchermagnet für Groß und Klein. Ein ganz kleines bisschen enttäuscht schauten die jüngsten Besucher des Nikolausmarktes am Samstagnachmittag in Buer schon, als zunächst der Ortsbürgermeister und nicht der ersehnte Nikolaus auf die Bühne vor dem Bürgerbüro stieg.