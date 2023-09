Beim Event „Kunst in der Kirche“ Meller Kinder verwandeln Kirchplatz in eine Dino-Landschaft Von Simone Grawe | 25.09.2023, 15:51 Uhr Die Vorschulkinder aus dem Kindergarten St. Ursula verwandelten den Kirchplatz in eine Dino-Landschaft. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

„Kunst in der Kirche“: Das Event in Wellingholzhausen ist am Wochenende auf eine Welle der Begeisterung gestoßen. Bei der Straßenmalaktion konnten sich die Kinder auf dem Kirchplatz austoben. Mehr über feuerspeiende Berge, Palmen und Dinosaurier.