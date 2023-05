Wer tritt Anfang Mai beim Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf die Nachfolge von Bierkönig Marius Stumpe und Maikönigin Natalie Engbert an? Foto: Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf/A. Hagedorn up-down up-down Meller Schützenfest-Saison startet Kerßenbrock-Küingdorf: Bierkönig und Maikönigin suchen einen Nachfolger Von noz.de | 02.05.2023, 08:15 Uhr

Die Schützen in Kerßenbrock-Küingdorf stehen in den Startlöchern. Sie feiern in Melle seit jeher das erste Schützenfest der Saison im Schützenkreis Grönegau.