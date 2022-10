Thomas und Martin Bidzinski aus Melle wagten ein Abenteuer: Sie bestiegen den Gipfel der Zugspitze. Foto: Bidzinski up-down up-down „Die Gefahr war uns bewusst“ Vater und Sohn aus Melle besteigen beim ersten Mal gleich den höchsten Berg Deutschlands Von Ina Wemhöner | 20.10.2022, 06:04 Uhr

Ein Abenteuer wagen und körperlich an die Grenzen des Möglichen stoßen, das war das Ziel von Thomas und Martin Bidzinski. Das Vater-Sohn-Duo aus Melle kletterte auf den Gipfel der Zugspitze in fast 3000 Meter Höhe. Wie gefährlich der Aufstieg am Gletscher war und wieso sie ab einem bestimmten Punkt nicht mehr umdrehen durften, haben sie uns erzählt.