Dabei begann die Mannschaft das Spiel engagiert und durchaus druckvoll. Sie erspielte sich gute Chancen nach vorne und kontrollierte den Gegner weitestgehend. Folgerichtig erzielte Ustim Schröder in der 29. Minute auch das 1:0 für den SC Melle.

Ab der 35. Minute verlor Melle zunehmend seine Dominanz. Kickers Emden schlug immer wieder lange, hohe Bälle aus der Abwehr ins Zentrum. Der SCM hatte zweimal Glück, dass Emden die sich bietenden Chancen nicht nutzte. In der 42. Minute vergaben die Kickers die größte Möglichkeit, sodass sich der SCM mit der 1:0-Führung in die Pause retten konnte.

„Wenn Emden solche Chancen liegen lässt, dann gewinnen wir auch“, hatte Jürgen Gessat in der 42. Minute gedacht und forderte sein Team in der Halbzeit auf, die Vorteile, die es sich in den ersten 35 Minuten erspielt hatte, auch umzusetzen. Es kam anders.

Kickers Emden kam voller Elan aus der Kabine und baute immer stärkeren Druck auf. Der SC Melle verschaffte sich kaum noch Entlastung, Situationen nach vorne führten die Spieler nicht mehr konsequent aus. Emden hielt den Druck hoch und erzielte durch Bernd Grotlüschen (73.) und Martin Habben (80.) den 2:1-Endstand.

Der SCM hatte die vorherigen Spiele auf dem heimischen Kunstrasen absolviert, sodass es seit langer Zeit das erste Spiel auf einem Rasenplatz für die Mannschaft war. Der tiefe Boden machte technisch guten Fußball unmöglich, es entwickelte sich ein reines Kampfspiel. Beide Mannschaften nahmen dies an, die Spielweise des SCM ist aber eine andere. BSV Kickers Emden hat sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschafft, während Melle Tabellensiebter bleibt.

Kickers Emden – SC Melle 2:1 (0:1)