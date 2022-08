In Wellingholzhausen ist am späten Montagnachmittag bei Tiefbauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Anwohner mussten zeitweise evakuiert werden. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Im Zuge des Glasfaserausbaues Kein Strom, kein Gas: In Melle häufen sich die Störungen Von Simone Grawe | 10.08.2022, 13:11 Uhr

Bei Tiefbauarbeiten zum Glasfaserausbau in Melle hat es am späten Montagnachmittag in Wellingholzhausen eine Störung gegeben. Die Gasversorgung war kurzfristig unterbrochen, Anwohner mussten evakuiert werden. Dies war nicht der erste Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau. Versorger Westnetz nennt Ursachen.