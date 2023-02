Marcel Vogtländer bekam auf Instagram viele positive Reaktionen. Foto: Vogtländer up-down up-down Marcel Vogtländer aus Melle in RTL-Sendung Kein Date bei „Take me out“, aber Lob bei Instagram: „Der absolute Traummann“ Von Ina Wemhöner | 07.02.2023, 06:03 Uhr

Am Samstagabend war der 32-Jährige Marcel Vogtländer aus Melle bei der RTL-Show „Take me out“ zu sehen. Bei den Kandidatinnen kam er zunächst gut an, ging jedoch am Ende ohne ein Date nach Hause. Viele Instagram-User können diese Entscheidung nicht nachvollziehen: „Ich würde ihn sofort nehmen.“