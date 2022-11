Blick auf den Grund: Der Wasserspiegel im Ludwigsee ist rapide abgesackt. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Campingplatz-Betreiber hat Lösungsideen Kaum Wasser im Ludwigsee in Melle: Eine Folge des Klimawandels? Von Simone Grawe | 08.11.2022, 15:50 Uhr

4,5 Hektar groß, 600 Stellplätze und mittendrin ein großer Badeteich: Der Campingplatz am Ludwigsee ist bei Campern gefragt und in der Region ein beliebtes Ausflugsziel. Doch jetzt gibt es in dem 50.000 Quadratmeter großen Badeteich kaum noch Wasser. Woran liegt das? Geschäftsführer Peter Grothaus klärt auf.