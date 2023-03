Ein Autofahrer ist in Melle vor eine Eisenbahnbrücke geprallt und hat sich leicht verletzt. Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Fahrer leicht verletzt Katze ausgewichen? Autofahrer prallt in Melle vor Eisenbahnbrücke Von Simone Grawe | 19.03.2023, 11:04 Uhr

Bei einem Unfall auf der Straße „Am Zwickenbach“ in Melle ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Er war gegen eine Eisenbahnbrücke geprallt. Gegenüber der Polizei gab der Fahrer an, er sei einer Katze ausgewichen.