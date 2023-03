Kathy Kelly und Jay Alexander präsentierten in der Martini-Kirche ein Buer ein umwerfendes Konzert. Foto: Anke Schneider up-down up-down Konzert in der Martini-Kirche Buer Kathy Kelly und Jay Alexander verzaubern die Gäste in Melle Von Anke Schneider | 20.03.2023, 11:42 Uhr

„Unter einem Himmel“, unter dieses Motto hatten Kathy Kelly und Jay Alexander ihr Konzert in der Martini-Kirche in Buer gestellt. Was die rund 300 Gäste in dem Gotteshaus dann zu hören bekamen, war eine geballte Ladung an gefühlvollen Gänsehautmomenten.