Tatsächlich hat auch mich dieser Wunsch von Kindheitstagen an geprägt. Ich habe die Bücher von Astrid Lindgren geliebt, durch die die schwedisch-estnische Illustratorin Ilon Wikland maßgeblich bekannt wurde. Das Bild, das in den Köpfen vieler Menschen steckt – von der freischaffenden Künstlerin, die diesen „unüblichen Beruf“ aufgrund ihres Talents mal eben nebenbei macht, entspricht nicht der Realität. Ich liebe was ich tue, absolut! Doch da zu sein, wo ich jetzt bin, war harte Arbeit. Um nicht aus der Übung zu kommen zeichne ich täglich. Als Dienstleisterin muss ich mich den Wünschen und Ansprüchen der Kunden immer wieder aufs Neue stellen. Durch Kritik darf ich mich nicht entmutigen lassen, sondern versuche sie als Ansporn zu sehen, mich weiterzuentwickeln.

Tiere zeichnet Staar am liebsten. Foto: Philipp Hülsmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie sieht Ihr Werdegang bis heute aus?

Nach dem Abitur habe ich Praktika absolviert. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass mich alles, was mit freier Gestaltung zu tun hat, beflügelt. Beruflich musste es also irgendwo hinführen, wo es mir möglich war, selbst kreativ zu werden. Direkt aus der Schule kommend habe ich mich an diversen Hochschulen für Design und Illustration beworben. Nach acht Semestern an der Ruhrakademie hielt ich 2010 meinen Diplom-Abschluss als Illustratorin in den Händen. Das Manko: Im Studium lernt man viel Technik, aber wenig Vermarktung. Um mir ein professionelles Umfeld und ein berufliches Netzwerk aufzubauen, bin ich dem Berufsverband Illustratoren Organisation e.V. beigetreten und habe an der Uni Osnabrück meinen Bachelor of Arts in Kunstpädagogik gemacht. In dieser Zeit habe ich auch mehrfach die Frankfurter Buchmesse besucht. A und O für Freelancer ist es, Kontakte zu knüpfen – auch über Social Media-Kanäle. Zur besseren Vermarktung meiner Poster, Siebdrucke, Grußkarten & Co. habe ich vor über zehn Jahren das Label Fräulein Käthe kreiert.

Wie würden Sie ihr Portfolio beschreiben?