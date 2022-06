FOTO: Unsplash/Ralph Kayden (Symbolfoto) up-down up-down Zur karibischen Nacht gehören natürlich Cocktails. Am 25. Juni 2022 in Suttorf Kühle Drinks, heiße Rhythmen: Karibisches Feeling in Melle-Neuenkirchen Von noz.de | 23.06.2022, 08:24 Uhr

Am Samstag, 25. Juni, herrscht in der Scheune auf dem Hof Upmeyer in Suttorf karibisches Feeling. Zum elften Mal lädt dort die Landjugend Neuenkirchen zur karibischen Nacht ein.