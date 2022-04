Der Meller Doppelmord war jetzt wieder in den Focus nationaler Berichterstattung gerückt, nachdem vor wenigen Tagen ein Rentner in einer Arztpraxis im pfälzischen Weilerbach zwei Hausärzte erschossen hatte.

Der Meller Fall hatte seinerzeit bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der Täter war im Oktober 2001 in die Praxis gestürmt, hatte dort eine mitgebrachte Pistole gezückt und auf seine 19-jährige Ex-Freundin geschossen, die dort als Arzthelferin arbeitete. Außerdem feuerte er auf eine 44-jährige Kollegin, die der jungen Frau zu Hilfe eilen wollte. Beide Opfer starben noch in der Praxis. Der Schütze stellte sich am nächsten Tag bei der Polizei in Bielefeld, wo er wohnte.

2002 wurde ihm vor dem Landgericht Osnabrück der Prozess gemacht. Er wurde wegen Doppelmordes zu 15 Jahren haft verurteilt. Von einer lebenslangen Haft sahen die Richter wegen des jugendlichen Alters des Mörders ab.

Im Prozess wurde damals deutlich, dass sich die Freundin des Mannes wegen dessen Gewalttätigkeit ihr gegenüber zunächst von ihm getrennt hatte. Es gelang ihm aber – angeblich mit massiven Drohungen gegen seine Freundin und deren Familie – sie zurückzuholen. Aber Gewalt und sexuelle Übergriff hörten nicht auf. Daher trennte sich die junge Frau im Sommer 2001 endgültig von ihm.

Der Mann fand zwar schnell eine neue Freundin. „Aus verletztem Ehrgefühl und Eifersucht“, wie es das Landgericht formulierte, habe er dennoch beschlossen, die 19-Jährige zu töten. „Wenn Sie die Frau nicht haben konnten, sollte sie auch kein anderer haben“, befand die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung.

Heute ist der Mann 30 Jahre alt und befindet sich seit September in Freiheit. Retemeyer verwies in diesem Zusammenhang auf einen Automatismus, der immer dann in Bewegung gesetzt werde, wenn ein Häftling zwei Drittel seiner Strafe abgesessen hat. Dann werde regelmäßig geprüft, ob eine vorzeitige Haftentlassung auf Bewährung möglich ist. Für den Meller Doppelmörder sei zunächst ein Gutachten erstellt worden. Der Gutachter habe festgestellt, dass von dem Mann keine Wiederholungsgefahr ausgehe. Außerdem habe die Leitung der Justizvollzugsanstalt Lingen, wo der Täter seine Haft verbüßte, ebenfalls eine positive Stellungnahme abgegeben. Unter anderem hat er im Gefängnis eine Sozialtherapie erfolgreich absolviert. Daraufhin habe sich die Strafvollstreckungskammer beim Landgericht Osnabrück mit dem Vorgang befasst und die restlichen fünf Jahre seiner Haft auf Bewährung ausgesetzt. „Die Hürden für einen solchen Vorgang sind sehr hoch“, betonte Retemeyer.