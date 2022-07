Kai Kupschus gestaltet am Mittwoch, 20. Juli, das zweite Konzert im Rahmen des Meller Orgelsommers. FOTO: Moritz Backhaus up-down up-down Zweites Konzert am Mittwoch, 20. Juli Kai Kupschus spielt beim Meller Orgelsommer Von noz.de | 18.07.2022, 17:11 Uhr

Die Reihe der sommerlichen Orgelkonzerte wird am Mittwoch, 20. Juli, fortgesetzt. Kai Kupschus gestaltet um 20.15 Ur ein Konzert in der St. Petrikirche in Melle.