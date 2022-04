Zum dritten Mal trat er – nach 2008 in den USA und 2009 in Spanien – im Leichtkontakt bei einer WM an. Mit seinen Eltern und Freunden drückte ihm Trainer Marius Houlali vom Meller Kampfsportstudio Houlali ganz fest die Daumen. Mit Erfolg: Im K.-o.-Verfahren verwies Alexander Schreider die Konkurrenz aus Tschechien und Frankreich auf die Plätze und kehrte mit der Goldmedaille zurück nach Hause.

In vier Qualifikationsturnieren setzte er sich zuvor bundesweit an die Spitze seiner Alters- und Gewichtsklasse. Für das große Ziel nahm er bereitwillig jede Unbequemlichkeit in Kauf. Schließlich ist ein intensives Training die Voraussetzung für den sportlichen Erfolg. Vier bis fünf Mal in der Woche steht Alexander deshalb auf den Trainingsboden. Doch die richtigen Techniken und körperliche Fitness allein reichen in dem vergleichsweise jungen Kampfsport nicht aus: „Kickboxen hat viel mit dem Kopf zu tun“, weiß der 15-Jährige, der in Karlsruhe seine Gegner bereits beim Aufwärmen genau in den Blick nahm.

Schließlich gilt es, frühzeitig die Stärken des Gegners zu erkennen und die eigene Taktik darauf ausrichten. Im Ring selbst stehen dann nur zweimal zwei Minuten zur Verfügung, um mit höchster Konzentration und blitzschnellen Aktionen im Leichtkontakt zu punkten. „Beim Kickboxen steht man eins zu eins seinem Gegner gegenüber. Da kann ich mich nicht einfach auf meine Teamkameraden verlassen“, beschreibt Alexander die Herausforderung an Körper und Geist, die für ihn zugleich einen wesentlichen Reiz des Sportes ausmacht.

Eine Woche lang probierte er sich im Fußball, bevor er als Achtjähriger zunächst zum Taekwondo fand. Innerhalb von nur vier Jahren schaffte er den Durchmarsch bis zum schwarzen Gurt und wechselte dann zum Kickboxen.

„Im Taekwondo sind in erster Linie Fußtechniken. Aber ich wollte alles in einem“, begründet er seinen Schritt zu dem kombinierten Sport, den Ende der 70er-Jahre vor allem Kampfsportlegende Bruce Lee bekannt machte.

Mittlerweile hat Alexander Schreider im Kickboxen nicht nur den braunen Gurt und den Weltmeistertitel im Leichtkontakt. Er fasst nach dem ersten Titel auch gleich den nächsten ins Auge. Denn bereits im Oktober beginnt die Qualifikation für die WM 2012 in den USA – und die will der dann 16-Jährige erstmals nicht nur im Leichtkontakt, sondern auch im Vollkontakt bestreiten. Doch nicht nur seine eigenen Leistungen entscheiden, ob er für Deutschland den Namen Melle nach Orlando tragen wird. Denn dazu braucht das junge Kampfsport-Talent dringend die Unterstützung von Sponsoren.