Eine junge Frau hat in Melle-Holterdorf am Montagmorgen einen Unfall gehabt, die Ursache ist bislang ungeklärt. Symbolfoto: Michael Gründel Polizei sucht Zeugen Junge Frau landet in Melle mit Auto im Graben – Ermittlungen zur Ursache laufen Von Michael Hengehold | 24.10.2022, 14:56 Uhr

Die Polizei ermittelt in einem Unfall, der sich am Montagmorgen in Melle-Neuenkirchen ereignet hat.