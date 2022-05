Die Meller Kai Spinneker (vorne) und Julian Hellmann (dahinter) wollen bei der Landesmeisterschaft im Straßenradrennen in Gesmold gemeinsame Sache machen – so wie hier vor wenigen Wochen bei der Bezirksmeisterschaft. FOTO: Swaantje Hehmann Zwei Meller bei Landesmeisterschaft Warum sich der Gesmolder Julian Hellmann beim Heimrennen viel Wind wünscht Von Heike Dierks | 13.05.2022, 15:08 Uhr

Am Sonntag findet in Gesmold die Niedersachsenmeisterschaft im Straßenradrennen statt. Erstmals sind zwei Meller am Start, beide zählen zum Favoritenkreis im Eliterennen. Für Julian Hellmann ist es ein ganz besonderes Rennen. Kann er seinen Heimvorteil nutzen?