„Wir sind seit annähernd zwei Jahren in Gesprächen mit der Verwaltung über einen Kooperationsvertrag“, erläutert Ursula Thöle-Ehlhardt die Unterschriftenaktion des Vereins Netzwerk Jugendhaus Buer, „aber kommen nicht wirklich zu einem aus unserer Sicht tragbaren Kompromiss. Die Stadtverwaltung möchte die Arbeit des Vereins in Buer eingliedern in die städtische Jugendarbeit, was den Verlust der Eigenständigkeit und Eigenverantwortung mit sich brächte.“

Verein: „Nur noch unter Regie der Stadt Melle und nach deren Vorgaben“

Aus Sicht des Vereins würde das bedeuten, „dass wir nur noch unter Regie der Stadt und nach deren Vorgaben tätig sein dürften, und auch Öffnungszeiten einschränken müssten“, so die Vorsitzende in einem schriftlichen Appell, „das ist für uns nicht tragbar“.

Derzeit gingen „unsere bezahlten Stunden“ komplett in die Öffnungszeiten, sprich fünf Tage die Woche für jeweils vier Stunden. Die Öffnungen ließen sich stets „schnell und unbürokratisch an die Bedürfnisse der Kids und Jugendlichen anpassen“ und das solle so bleiben, „weil es einfach gut funktioniert und gut angenommen wird“.

Stadt: Können Kritik des Vereins nicht nachvollziehen

Zudem seien die zusätzlichen Projekte des Vereins wie die Jugend- und Dorfzeitung („Dorfgeflüster“ und „Watch in!“), die Buchprojekte oder auch die Wagon-Band an die tägliche Arbeit im Wagon gekoppelt. „Das kann und darf man nicht auseinanderdividieren, dann funktioniert so etwas nicht mehr. Man kann das Engagement eines Gesamtteams nicht voneinander trennen. Bei uns läuft alles unkompliziert Hand in Hand, die hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen arbeiten perfekt zusammen – das funktioniert seit über 23 Jahren.“

In der Stadtverwaltung ist man irritiert über das Vorgehen des Vereins. „Die vom Netzwerk Jugendhaus Buer erhobenen Kritikpunkte können in diesem Umfang von der Stadt Melle nicht nachvollzogen werden“, äußert sich der Erste Stadtrat Andreas Dreier.

Rote Linie der Stadt: Der Kooperationsvertrag

Das beschlossene Konzept zur Jugendarbeit sehe eine Sicherung des Standorts Buer vor, als eine „wichtige Säule der gesamtstädtischen Meller Jugendarbeit“. Grundsätzlich sei im 2018 beschlossenen Konzept ab 2024 die Sicherstellung der offenen Jugendarbeit durch städtisches Personal vorgesehen.

Dreier weist im Gespräch mit unserer Redaktion darauf hin, dass die Verwaltung im Rahmen der Gespräche über einen Kooperationsvertrag dem Verein weitgehend entgegen komme. Obwohl es den politischen Beschluss gebe, ab 2024 alle pädagogischen Mitarbeiter bei der Stadt anzustellen, würde die Stadt davon abweichen, sodass Personal weiterhin beim Verein angestellt werden könnte. Das allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Politik, sprich der Stadtrat, dem zustimmen würde. Außerdem soll die Ausgestaltung der Angebote im Jugendwagon auch zukünftig beim Verein liegen.

Dreier: „Die Stadt würde auch künftig die Personalkosten einer halben Stelle sowie Sachkosten tragen.“ Der Erste Stadtrat markiert aber auch die rote Linie der Verwaltung: den Abschluss des Kooperationsvertrags. Eine Mindestöffnungszeit an drei Tagen die Woche, die Qualifikation des Personals, aber auch Eckpunkte für die künftige Zusammenarbeit mit der Stadt Melle „müssen dafür [die Fortführung der Finanzierung] zwingend festgelegt werden“.

Unterschriften werden am 5. Oktober übergeben

Bevor der Ausschuss für Soziales, Sport und ehrenamtliches Engagement das Thema am 5. Oktober (19 Uhr, Jugendzentrum B Zehn) bespricht, wird es noch einen Gesprächstermin zwischen Stadtverwaltung und Verein geben. Dreier: „Wir hoffen, uns in diesem finalen Gespräch auf Basis des bereits in vielen Terminen erarbeiteten Entwurfs auf eine Kooperationsvereinbarung verständigen zu können, die von beiden Seiten mitgetragen wird.“ Die sei „maßgebliche Grundlage für die Fortführung der bislang erfolgreichen Arbeit des Vereins“.

Der Verein plant, die gesammelten Unterschriften in der Sitzung am 5. Oktober zu übergeben, „um den Vorstellungen des Vereins zur Fortsetzung der Arbeit am Jugendwagon Nachdruck zu verleihen“, schreibt Ursula Thöle-Ehlhardt. Sie appelliert an die Stadt und die Politik, die Fortführung der halben Stelle „sowie die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung des Vereins weiterhin zu gewährleisten“ und hat einen entsprechenden Antrag auf Finanzierung der Stelle eingereicht.