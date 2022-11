Am Samstag kam es zu einer Prügelei am Skatepark in Melle. Ein 14-Jähriger musste notärztlich versorgt werden. Ein Vater ist besorgt um seine Kinder. Archivfoto: Michael Hengehold up-down up-down Schwerpunkt für Kriminalität? Jugendlicher im Skatepark Melle verprügelt: Vater besorgt um eigene Kinder Von Ina Wemhöner | 21.11.2022, 14:17 Uhr

Am Wochenende kam es zu einer Prügelei am Skatepark in Melle am Wellenbad. Ein 14-Jähriger musste medizinisch versorgt werden. Auch die Polizei war im Einsatz. Der zweifache Familienvater Dirk E. war am Samstag ebenfalls vor Ort und kennt den Treffpunkt vieler Jugendlicher. Er fürchtet um die Sicherheit seiner eigenen Kinder.