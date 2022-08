Die Scheiben sind komplett zerborsten FOTO: Holger Kuhn up-down up-down Polizei appelliert: Zeugen sollen sich melden Jugendliche randalieren am ZOB Melle und treten Scheiben ein Von Simone Grawe | 10.08.2022, 15:32 Uhr

Der Zentrale Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Melle ist am Dienstagabend erneut das Ziel von unbekannten Vandalen geworden. Sie schlugen nahe der Toilettenanlage mehrere Scheiben ein und richteten damit einen Schaden in vierstelliger Höhe an. Zeugen haben den Vorfall beobachtet, sie werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.