Neue Richtung für die Jugendkultur in Melle? Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Konzept überzeugt auch Fachjury Jugendliche in Melle wollen Mobilität auf dem Land verbessern Von Ina Wemhöner | 23.11.2022, 06:18 Uhr

Die Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs rund um Melle sind besonders in den Ortschaften ausbaufähig. Besonders für Jugendliche ohne Auto ist es schwierig, am Kulturangebot teilzunehmen oder an der Jugendarbeit mitzuwirken. Eine Projektgruppe aus Melle hat sich dazu nun ein besonderes Konzept überlegt.