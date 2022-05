Mai-Feiern rund um Melle: Polizei kontrolliert gezielt Treffpunkte FOTO: imago images/Gelhot Müllberge am Weberhaus Große Mai-Feiern in Melle: Polizei kontrolliert gezielt Treffpunkte Von Ina Wemhöner | 02.05.2022, 16:26 Uhr

In diesem Jahr waren Maifeiern in Melle nach zwei coronabedingten Ausfalljahren wieder möglich, aber der Stadtjugendring hatte sich gegen eine große Feier am Weberhaus entschieden. Dennoch feierten dort Hunderte.