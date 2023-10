Aus dem Bezirk Weser-Ems Höchstes Abzeichen: 37 Jugendfeuerwehren absolvieren „Leistungsspange“ in Melle Von noz.de | 12.10.2023, 12:58 Uhr Am vergangenen Wochenende absolvierten zahlreiche Jugendliche in Melle die sogenannte Leistungsspange. Foto: Freiwillige Feuerwehr Melle up-down up-down

Mitglieder aus 37 Jugendfeuerwehren aus dem Bezirk Weser-Ems haben am Sonntag in Melle das höchste Abzeichen – die sogenannte Leistungsspange – in der Jugendfeuerwehr verliehen bekommen. Welche Aufgaben mussten die Jugendlichen dafür absolvieren?