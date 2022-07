Training in voller Montur - auch bei Sommerwetter. FOTO: Madlen Böert up-down up-down Zwischen Löschangriff und Zeltlager Jugendfeuerwehr in Melle: „Spannender als Fußball“ Von Madlen Böert | 21.07.2022, 12:30 Uhr

Es ist viel los am Meller Sportplatz an der Lindath: Mehrere Feuerwehrfahrzeuge fahren vor. Das was hier passiert, ist aber nur eine Übung: Der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr trainiert für die höchste Auszeichnung, die den Jugendlichen verliehen werden kann. Ein Besuch beim Training verrät, was sie dafür tun müssen - und was sie in der Jugendfeuerwehr noch erleben.