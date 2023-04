Joshua König (rechts), hier im Hinspiel gegen Frisia, traf zuletzt zweimal in Serie. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Sonntag in Wilhelmshaven Joshua König vom SC Melle trifft schon wieder nach wenigen Minuten Von Sven Schüer | 20.04.2023, 11:40 Uhr

Fußball-Landesligist SC Melle bleibt in der Erfolgsspur und hat beim 2:0 gegen den TV Dinklage den vierten Pflichtspielsieg in Serie eingefahren. Vor dem Auswärtsspiel bei Frisia Wilhelmshaven am Sonntag (15 Uhr) hofft der SCM auf einige Rückkehrer.