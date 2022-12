Josef Klaphecke macht den Job als Nikolaus in Altenmelle seit elf Jahren. Mit uns hat er über seine Erlebnisse und die Vorbereitungen gesprochen. Archivfoto: Norbert Wiegand up-down up-down Auftritt vor über 1000 Besuchern Sein Job macht viele Kinder glücklich: Josef Klaphecke ist Nikolaus in Altenmelle Von Ina Wemhöner | 09.12.2022, 11:49 Uhr

Am kommenden Samstag (10. Dezember) wird er in Altenmelle wie jedes Jahr mit seiner Kutsche zum Feuerwehrhaus fahren und die Besucher begrüßen. Josef Klaphecke agiert seit über zehn Jahren als Mann in Rot. Mit uns hat er über weinende Kinder, ambitionierte Eltern und politische Botschaften gesprochen.