Stefan Stürmer, Anna-Maria Zimmermann, Oli P. und Co.: Die Stars bringen zum Open-Air-Festival „Jeck auf Mallorca“ ihre größten Hits mit. FOTO: Event & More Rheinland Open-Air-Festival am 18. Juni „Jeck auf Mallorca“ in Melle: Diese Stars kommen - und das sind ihre Hits Von Christina Wiesmann | 14.06.2022, 17:07 Uhr

Es soll heiß werden am Samstag in Melle. Also passendes Mallorca-Feeling zum großen Open-Air-Festival „Jeck auf Mallorca“. Welche Stars sind dabei und was sind ihre größten Hits?