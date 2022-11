Am Sonntag ist Hubertusmesse in Wellingholzhausen. Tierschützer kritisieren das. Foto: unsplash/Diana Parkhouse up-down up-down Gottesdienst in Wellingholzhausen Peta kritisiert Hubertusmesse in Melle: Das entgegnen Jäger und Kirchengemeinde Von Christina Wiesmann | 04.11.2022, 15:20 Uhr

Am Sonntag findet in der St. Bartholomäuskirche in Wellingholzhausen eine Hubertusmesse statt. Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert explizit diesen Gottesdienst. Wie sehen die Jägerschaft Melle und die betreffende Kirchengemeinde diese Tradition?