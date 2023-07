In Melle geriet ein Jäger mit Tierschützern aneinander. Symbolfoto: Unsplash/Sebastian Pociecha up-down up-down Waidmann im Streit mit Tierschützern Kreisjägermeister zum Vorfall in Melle: „Lehnen Gewalt gegen Menschen grundsätzlich ab“ Von Christina Wiesmann | 14.07.2023, 17:18 Uhr

Er wollte ihnen die Autoschlüssel wegnehmen und wurde handgreiflich: Ein Jäger geriet am Dienstagmorgen mit Tierschützern aneinander, die in Föckinghausen drei Fundkatzen fangen wollten. So bewerten der Kreisjägermeister und der Vorsitzende der Jägerschaft Melle die Aktion.