Erst am 21. März ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Buersche Straße, Ecke Neuerostraße. Wie gefährlich ist der Knotenpunkt? FOTO: Stefan Gelhot Nach wiederholtem Unfall Ist die Buersche Straße in Melle ein Unfallschwerpunkt? Von Johannes Kleigrewe | 18.04.2022, 07:44 Uhr

Ende März übersah ein Autofahrer beim Abbiegen von der Buersche Straße in die Neuerostraße in Melle eine Radfahrerin, es kam zur Kollision und die Frau musste ins Krankenhaus. Es war nicht der erste Unfall dieser Art an genau dieser Stelle. So stellt sich die Frage: Wie gefährlich ist die Ecke Buersche Straße und Neuerostraße?