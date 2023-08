Kein Geld mehr vom Land Glasfaser-Förderstopp: Diese Gebiete in Melle sind betroffen Von Vincent Buß | 13.08.2023, 06:50 Uhr Internet via Glasfaser werden wohl vorerst nicht alle Meller bekommen. Symbolfoto: dpa/Uwe Anspach up-down up-down

Das Land Niedersachsen will den Glasfaser-Ausbau in den sogenannten Grauen Flecken nicht mehr bezuschussen. Solche Gebiete gibt es auch in Melle. Wo liegen sie? Und was bedeutet der Förderstopp für die Bewohner? Fragen und Antworten.