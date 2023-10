Bereits 2018 war Ingrid Kühne in Melle, „dem Vorort von Osnabrück“, zu Gast. Damals auf dem Hof XV Eichen, beim jährlichen Festival. „Aber keine Angst, ich bringe heut ein neues Programm mit“, stellte sie resolut klar.

Ihr neues Programm? „Es geht um Essen und Liebe“, fasste Kühne ihre beiden Lebensthemen zusammen. Rückblickend betrachtet muss man sagen: Es geht um Essen und Liebe und so viel mehr. Denn auch vor Darmspiegelungen und Beerdigungen macht sie keinen Halt, findet selbst in ernsten Themen immer etwas Amüsantes.

Ingrid Kühne bringt Humor auf die Bühne, der besonders bei der Generation Ü50 gut ankommt.

Beispiel? Ihr Bekannter musste zur Darmspiegelung. Kühne höchstpersönlich, nach vier solcher Untersuchungen durchaus erfahren, klärte den Mann auf. Als er wissen wollte, wie dick der Schlauch ist, den benutzt wird, habe sie geantwortet, der sei so dick wie ein Wasserschlauch. „Aber ich habe ja in dem Moment gar nicht daran gedacht, dass der bei der Feuerwehr ist.“ Das Publikum ist begeistert angesichts dieser teils derben Witze und Geschichten.

Ehemann Ralf muss herhalten

Futter für das Bühnenprogramm liefert auch Kühnes Familie. Ehemann Ralf, der plötzlich hinkt, als er mit seiner Frau eine Meniskus-OP im Fernsehen ansehen muss oder Sohn Sven, der nicht merkt, wenn die Mädchen ihn anflirten.

Comedian Ingrid Kühne weiß, was das Publikum will.

Das meiste Material liefert aber Ingrid Kühne selbst. Vor allem, weil sie sich selbst nicht so ernst nimmt. Diskussionen zum Thema Übergewicht mit ihrem Hausarzt erstickt sie im Keim. Ganz einfach, indem sie den Mediziner gar nicht erst zu Wort kommen lässt. Und wenn sie zuhause nach dem Arztbesuch gefragt wird, ob sie abnehmen müsse, antwortet sie wahrheitsgemäß: „Da hat er nichts von gesagt.“

Im Supermarkt entdeckte sie neulich Pralinen einer bekannten Marke. „In Mini! Das muss man sich mal vorstellen!“ Natürlich musste sie im Laden gleich kosten. In Bezug auf die Größe der winzigen Schokoladenteile gestand sie: „Ich dachte ja, das ist zum Probieren.“

Ausverkauft. Hunderte waren gekommen, um Ingrid Kühne zu sehen.

Das Publikum feiert sie für diesen Humor, der auch Sprüche enthält, die bereits vor Jahren bei Twitter, Instagram und Co,. die Runde machten. Social Media-Plattformen, mit denen die Generation der über 50-Jährigen (Ü50) nicht immer etwas anfangen kann. Was aber auch gar nicht schlimm ist. Denn dafür gibt es ja Ingrid Kühne. Sie erklärt die veränderten Zeiten („Früher konnten die Mädchen kochen wie ihre Mütter. Heute saufen sie wie ihre Väter!“) und baut auch Küchenrelikte längst vergangener Tage in ihr Programm ein.

Humor trifft auf vergangene Zeiten

Da kann nämlich die jüngere Generation häufig nicht mehr mithalten. Küchenfreund? „Da muss man aufpassen“, findet Ingrid Kühne. Denn Kinder könnten diesen Begriff für einen Pfannenwender durchaus falsch verstehen. Auch die Flotte Lotte, das Passiergerät von anno dazumal, könne ganz anders gedeutet werden, wenn man denn wolle und es schlicht nicht besser wisse.

Kühne erzählt aus ihrem Leben.

Aber ob nun über oder unter 50: Ingrid Kühne kommt an. Auch, wenn ihre Leidensgeschichte vom Hallenbadbesuch echt lang ist und das Ende („So werden mich die Sanitäter finden!“) absehbar. Denn es sind die kleinen Peinlichkeiten des Alltags, die wohl jeder kennt und gerne verdrängen und verschweigen möchte. Die serviert Ingrid Kühne mit einem Augenzwinkern auf dem Silbertablett.

Die Frau, die für ausverkaufte Hallen sorgt

Dabei ist sie schnörkellos und bodenständig und bringt den Witz mit so viel Ernst rüber, dass allein das schon ziemlich komisch ist. Den Zuschauern im Theater Melle hat das gefallen. Und auch ein Blick in den Show-Kalender der Künstlerin zeigt, dass Ingrid Kühne beim Publikum ankommt – ihre kommenden Shows sind allesamt ausverkauft.

Nach Melle war Ingrid Kühne gekommen, weil Christiane Hüsing (Charakterevents) sie gebucht hatte. Hüsing sagte: „Wir sind dankbar für die ausverkaufte Show.“ Die nächsten Künstler hat sie bereits verpflichtet.

Christiane Hüsing sorgt mit ihrer Agentur Charakterevents immer wieder für ausverkaufte Shows in Melle.

Am 27. Januar 2024 wird Joey Kelly erneut in Melle zu Gast sein. Am 12. März kommt die WDR-Moderatorin Tamina Kallert, am 19. März die Gartenexpertin Katrin Iskam. Spannung verspricht der 30. März, wenn der Ostfriesenkrimi-Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf mit seiner Partnerin Bettina Göschl zu Gast sein wird.