DRK-Präsident Frank Finkmann (Kreisverband Melle) begrüßt Ines Rose beim jüngsten Blutspendetermin als neue DRK-Kreisgeschäftsführerin. Foto: Simone Grawe Ines Rose kommt für Katrin Honermann Neue Geschäftsführerin beim DRK Melle: Nach 20 Jahren zurück in der Heimat Von Simone Grawe | 15.03.2023, 10:16 Uhr

Wechsel an der Spitze des DRK-Kreisverbandes Melle: Ines Rose ist die neue Geschäftsführerin und hat Anfang des Jahres die Nachfolge von Katrin Honermann angetreten, die aus der Geschäftsführung ausgeschieden ist. Damit ist eine Mellerin nach 20 Jahren in ihre Heimat zurückgekehrt. Im Gespräch erzählt die 41-Jährige unter anderem, was sie mit Axel Bulthaupt verbindet.