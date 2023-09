„Massiver Bruchsteinbau über quadratischem Grundriss, Fassadengestaltung mittels Ziegelsetzung, errichtet wohl 1912“, heißt es dort über den Kalkofen nordöstlich des ehemaligen Siedlungskerns. An der Erhaltung des Kalkofen bestehe vor allem aufgrund seiner geschichtlichen Bedeutung für die Orts-, Technik- und Wirtschaftsgeschichte ein öffentliches Interesse, so der Denkmalatlas weiter.

Eine Sanierung Ende des 20. Jahrhunderts

Das fand auch der Heimat- und Verschönerungsverein (HVV) Westerhausen-Föckinghausen, der sich mit Unterstützung des Ortsrates Oldendorf bereits 1982 bei der Stadt Melle für seine Restaurierung einsetzte. Mit Erfolg: Von 1996 bis 1999 stellte die Stadt die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung. „Damals wurde der obere Teil saniert“, erinnert sich Eduard Meyer zu Eißen, Vorsitzender des HVV.

Seither hat der Zahn der Zeit vor allem am unteren Teil des Bauwerks genagt – bis sich die Stadt gezwungen sah, einen Bauzaun um das Industriedenkmal zu errichten. Doch was hat es damit überhaupt auf sich? Ausführlich geben darüber die Schaukästen Auskunft, die der HVV im Zuge der Sanierung errichtete. Identisch berichtete in seiner Publikation „De Utroiper“ im August 2006 auch der Heimatbund Osnabrücker Land.

Auf die Roste fiel einst der gebrannte Kalk. Foto: Petra Ropers Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Demnach gab es kleine Kalköfen in der Region bereits vor Jahrhunderten. Schließlich war das an Kalkstein reiche Wiehengebirge geradezu prädestiniert für dessen Abbau und die Weiterverarbeitung. Doch erst Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden von Westerhausen bis Buer die ersten größeren Kalköfen. Auch der Hofbesitzer Lübker besaß einen kleineren Kalkofen am Südwesthang des Westerhausener Berges.

Wegen der großen Nachfrage nach Branntkalk errichtete er 1912 dann jenen großen, in den Folgejahren noch einmal um 2,70 erhöhten Ofen, der heute noch an einen florierenden Industriezweig erinnert. Denn Branntkalk, dem mit dem Brennvorgang bei 900 bis 1200 Grad das in den Kalksteinen gebundene Kohlendioxid entzogen wurde, war begehrt. Heute wie damals dient er der Landwirtschaft als Dünger und der Bauindustrie zum Anmischen von Mörtel und mehr.

Nachschub aus dem Steinbruch

Verzeichnet ist etwa, dass Lübker – noch aus seinem kleinen Ofen – in 1852 und 1853 eine größere Menge an das Gut Ostenwalde lieferte. Wie es in den Schaukästen des HVV und dem „Utroiper“ heißt, wurde dieser Branntkalk mutmaßlich beim Bau der Diedrichsburg benötigt. Doch bis zum verwendungsfähigen Branntkalk war harte Arbeit erforderlich. Und die begann in einem nahegelegenen Steinbruch, in dem die Arbeiter von März bis November an sechs Tagen in der Woche die Steine brachen – zunächst in mühseliger Handarbeit mit Spitzhacke, Brechstange, Hammer und Meißel.

Mehrheitlich kritisch sieht der Ortsrat Oldendorf eine Sanierung des Kalkofens. Foto: Petra Ropers Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ab Ende des 19. Jahrhunderts machte die Verwendung von Sprengstoff die Arbeit leichter – wenn auch nicht ungefährlicher. Allein im Lübkerschen Steinbruch wurden jährlich 400 bis 500 Kilogramm Sprengstoff benötigt. Geliefert wurde er per Bahn an einen gesonderten Bahnsteig des Bahnhofs Westerhausen. Im Steinbruch kündigte dann stets ein lautes Hornsignal die nächste Sprengung an. Die Kalksteine selbst wurden zunächst mit Schubkarren, später dann mit Kipploren zum oberen Rand des Ofens gebracht und schichtweise mit Kohle aus Ibbenbüren eingefüllt. Der Ofen selbst blieb vom zeitigen Frühjahr bis Ende November dauerhaft in Betrieb: Immer wieder wurden Kohle und Steine oben nachgefüllt, während unten der fertige Branntkalk auf die in jeder Seite eingebrachten Roste fiel.

Nur der Lübkersche Kalkofen steht noch

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kalkgewinnung in der herkömmlichen Art unwirtschaftlich geworden war, zerfielen die Kalköfen. Viele wurden aus sicherheitstechnischen Gründen abgebrochen. Nur der Lübkersche Kalkofen – bis heute in Privatbesitz – blieb davon verschont. Nun weist er erneut erhebliche Mängel auf. Und wieder nimmt der Heimat- und Verschönerungsverein das Baudenkmal in den Blick: „Wir werden noch dieses Jahr überlegen, ob und wie man den Kalkofen erhalten kann“, versichert Meyer zu Eißen.

Einst war der Ofen Teil eines ganzen Komplexes mit Loren, Schienenwegen und mehr. Foto: Petra Ropers Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Ortsrat Oldendorf sieht eine Sanierung überwiegend skeptisch. Als Wanderziel wäre er, so die mehrheitliche Meinung, allenfalls in Verbindung mit Schienen und Loren interessant. Und seine Sanierung würde auch ohne dies erhebliche Summen verschlingen.