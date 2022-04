Am vergangenen Freitag bohrten Kirchenvorstand Ernst Uhlemann und Christian Bredenstein Löcher in die St. Bartholomäus Kirche. Warum taten sie das? FOTO: Karsten Grosser Hilfe für Mauersegler und Fledermäuse Warum in Wellingholzhausen Löcher in die Kirche gebohrt werden Von Johannes Kleigrewe | 11.04.2022, 17:41 Uhr

Der ein oder andere Spaziergänger schaute am Freitagnachmittag überrascht nach oben, als er an der St.-Bartholomäus-Kirche in Wellingholzhausen vorbeikam. Zwei Männer standen dort im Korb eines Hubsteigers in gut 20 Metern Höhe und bohrten in die Kirchenwand. Was hatte es damit auf sich?