Ab Mai beginnt die Werbungsphase für den Glasfaserausbau in Riemsloh (Symbolbild). FOTO: Guido Kirchner Vorvermarktung beginnt im Mai Riemsloh soll ans Glasfasernetz angeschlossen werden Von Johannes Kleigrewe | 12.04.2022, 13:30 Uhr

Ein Versorger will Riemsloh an das Glasfasernetz anschließen – vorausgesetzt, es melden sich genug Menschen an. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Glasfaserausbau.