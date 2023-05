Farbenfroh und fröhlich präsentiert sich das Programm des 40. Meller Geranienmarktes, zu dem zahlreiche Besucher in der Innenstadt erwartet werden. Foto: Birgit Brüggemann/Werbegemeinschaft Melle City up-down up-down Genussmeile, Modenschau, Open-Air-Party Das erwartet die Besucher beim 40. Geranienmarkt in Melle Von noz.de | 08.05.2023, 06:00 Uhr

Eines der größten und schönsten Stadtfeste in Melle steht bevor: Am Samstag, 13. Mai, lockt der traditionelle Geranienmarkt mit einem abwechslungsreichen Programm in die Innenstadt – und das zum 40. Mal. Auf diese Aktionen in den Straßen, in den Geschäften und auf den Bühnen dürfen sich die Besucher freuen.