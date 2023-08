Starkregen in Düingdorf Regenwasser in Kellersteckdose führt in Melle zu Feuerwehreinsatz Von Karin Kemper | 07.08.2023, 16:27 Uhr Die Feuerwehr musste in Düingdorf helfen. Foto: imago images/Fotostand up-down up-down

Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr stellten Bewohner eines Hauses an der Meller Straße in Düingdorf (Melle) fest, dass es bei ihnen keinen Strom mehr gab. Gleichzeitig ging ein Regenguss nieder. Der Verdacht, dass es einen Zusammenhang geben könnte, bewahrheitete sich.