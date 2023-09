Das Wellenfreibad in Melle-Mitte und das Freibad in Wellingholzhausen haben noch wenige Tage geöffnet. Sie schließen am Sonntag, 17. September, für dieses Jahr. Einzig das Freibad in Riemsloh hat weiterhin bis einschließlich Samstag, 30. September, für die Gäste, die unter freiem Himmel schwimmen möchten, geöffnet.

Hallenbad in Melle öffnet wieder

Für alle Schwimmbesucher des Meller Hallenbades gibt es eine gute Nachricht: Am Montag, 18. September, ab 7 Uhr öffnet das Grönegaubad in Melle wieder seine Türen. Dann steht den Besuchern das Hallenbad mit seinem 32-Grad-Mehrzweckbecken, dem Sportbecken sowie dem Baby-/Kleinkindbecken in der bevorstehenden dunklen Jahreszeit zur Verfügung. Erwachsene ab 18 Jahren zahlen in dieser Saison 5 Euro, Kinder 2,50 Euro.

Infos zu den Öffnungszeiten, Beckenbelegungen und den städtischen Kursangeboten für Kinder und Erwachsene unter www.groenegaubad.de