Von Jekaterinburg aus mussten sie überstürzt dorthin aufbrechen, weil Nixdorf die Reise vorzeitig aus familiären Gründen beendete. Vorher sahen sie sich diese geschichtsträchtige Stadt in zwei Tagen an: „Für uns ein Muss war die neu erbaute Kirche „Auf dem Blut“, auch Erlöserkirche genannt. Sie steht an der Stelle, an der 1917 die Zarenfamilie erschossen wurde“, mailt Lange.