Helene Fischer spielte am 20. August in München. Wir haben Meller Besucher gefragt, wie sie das Konzert erlebt haben. FOTO: dpa/Angelika Warmuth up-down up-down Konzert 2022 in München Klitschnass in der ersten Reihe: So haben Meller Fans Helene Fischer erlebt Von Ronja Ackermann | 24.08.2022, 17:19 Uhr

Überteuerte Tickets, schlechte Organisation und Dauerregen: Nach dem Helene-Fischer-Konzert am 20. August in München hagelte es Kritik. Fans aus Melle haben ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Eine Familie erlebte den Schlager-Star direkt am Bühnenrand.