Großer Sanierungsbedarf Noch eine Baustelle: Melle muss viele Millionen Euro in die Freibäder investieren Von Simone Grawe | 30.08.2023, 06:01 Uhr In den fünf Meller Freibädern, wie hier im Wellenfreibad, gibt es einen erheblichen Sanierungdbedarf. Archivfoto: Stadtverwaltung up-down up-down

Erheblichen Sanierungsbedarf gibt es derzeit nicht nur in den Meller Schulen. Auch für ihre fünf Freibäder muss die Stadt mittelfristig viel Geld in die Hand nehmen, und zwar im zweistelligen Millionenbereich. Einblicke in die „Bäderanalyse Freibäder“.