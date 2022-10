Endlich ist der so sehnlich erwartete Sommer da, finden auch Bettina Krenz und ihr Sohn Alexander. Alexander hat sich in diesem Jahr bereits eine Schürfwunde am Fuß an der Kante zugezogen. Das Problem ist nicht neu. Bettina Krenz hat sich im vergangenen Jahr den Zeh stark gestoßen, eine immer noch sichtbare Prellung war die Folge. Beide finden, dass endlich etwas unternommen werden muss.

Auch eine Freundin von Jolena hat sich beim Kindergeburtstag an der Fliesenkante gestoßen, was den prima Gesamteindruck schmälert. Zum Glück geht der Unfall dieses Mal glimpflich aus und bleibt ohne schlimmere Folgen. Jolenas Mutter Petra Unger betont: „In dieses Freibad lohnt es sich auf jeden Fall zu investieren, es ist unser Lieblingsbad in Melle.“ Auch für die Senioren, die bei Wind und Wetter zuverlässig jeden Morgen ihre Runden ziehen, ist das Bad enorm wichtig, weiß Unger.

Kiesbett wäre die Lösung

„Je nach Besucherandrang ist schon mindestens ein- bis zweimal mit zu behandelnden Blessuren zu rechnen“, sagt Bademeister Simon Weinberg. „Zum Glück handelt es sich fast ausschließlich um kleinere Schürfwunden oder Prellungen.“ Auch Weinberg sieht in den scharfen Fliesenkanten das größte Problem. Das sei aber schon lange bekannt. Bisher wurde am Anfang jeder Saison der Sand unter den Platten ausgebessert. Allerdings unterspült das Wasser die Sandgrundlage unter den Bodenplatten, sodass sie in Schieflage kommen und sich die scharfe Fliesenkante so davon abhebt. „Ein kleineres Pflaster oder ein Kiesbett würden Abhilfe schaffen“, weiß Weinberg.

Die Stadt hat das Problem aber auch in diesem Jahr als nicht so wichtig eingeschätzt, dass es sofort gelöst werden müsste. Christian Elscher von der Stadtverwaltung sagt: „Es gibt in Melle fünf Bäder, an denen ebenso Arbeiten fällig sind, wie zum Beispiel in Oldendorf oder Neuenkirchen früher in diesem Jahr.“ Dabei stehen der Stadt im Haushalt dafür 85000 Euro zur Verfügung.

Ärgerlich für die Besucher des Freibades in Riemsloh ist dabei, dass eine grundlegende Sanierung bereits für dieses Jahr geplant war, aber verschoben wurde. Jetzt kommt es auf die Ratsherren an, dass das Problem im nächsten Jahr endgültig abgestellt wird. Falls es bis dahin wieder zu Zwischenfällen kommt, ist Aushilfe Lena Notbusch mit Pflaster und Trost zur Stelle.