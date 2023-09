Die 13-jährige Bushra ist im Kreis Gütersloh in Herzebrock-Clarholz am westlichen Rand von Ostwestfalen an der Grenze zum Münsterland gemeldet und hat überregional Anlaufadressen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Unter anderem in Wuppertal, in Gütersloh, in Bielefeld – aber auch in anderen Bundesländern. Zuletzt war sie sechs Wochen nach einem Verschwinden in einer Wohngruppe in Wuppertal wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Personenbeschreibung: So sieht das Mädchen aus

Das Mädchen hat dunkle Haare, braune Augen, ist schlank und 160 Zentimeter groß. Zuletzt trug sie ein weißes, geschnürtes Top und eine weiße Jogginghose. Ein Foto des Mädchens ist auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden.

Die 13-jährige Bushra. Foto: Polizei NRW

Hinweise zu Bushras Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle unter der Rufnummer 110 oder die Kreispolizeibehörde Gütersloh unter Telefon 05241 869-0 entgegen.