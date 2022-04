Die Anmeldungen im Gymnasium Melle und an der IGS Melle sind für Anfang Mai geplant. FOTO: Karsten Grosser Künftige Fünftklässler Gymnasium und IGS Melle: Diese Unterlagen werden für die Anmeldung gebraucht Von noz.de | 27.04.2022, 07:43 Uhr

Wer ab dem kommenden Schuljahr das Gymnasium Melle oder die IGS Melle besuchen möchte, kann sich Anfang Mai anmelden. Die weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Osnabrück bieten für die Anmeldung von Schülern in die fünfte Klasse folgende Termine an: